Создание интернет-магазина

Уютный блог офлайнового магазина мечтает вырасти в настоящий интернет-магазин. Направление деятельности - товары для беременных и деток до 5-и лет и другие товары близкой тематики.

Магазин находится в центре г. Днепропетровска. Поэтому для передачи атмосферы реального магазина на странички желательно нахождение мастера или в Днепре, или очень недалеко.

Приветствуется выполнение работы молодыми амбициозными начинающими мастерами.

(много работы по созданию шаблона и темы для OpenCart, приведение чекаута к украинским реалиям)

Заключение договора.

Разработка технического задания.

Никаких конкурсов и т.п. Только портфолио собственной работы. Можно чрезвычайно скромное.

Главное чтобы человек был хорошим:)

p.s. Принято решение о использовании _.

Также за доп. плату необходимо чтобы разработчик мог в дальнейшем вносить изменения в функционал.