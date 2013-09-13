Создание интернет-магазина

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт26 заявок301 просмотр
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Уютный блог офлайнового магазина мечтает вырасти в настоящий интернет-магазин. Направление деятельности - товары для беременных и деток до 5-и лет и другие товары близкой тематики.

Магазин находится в центре г. Днепропетровска. Поэтому для передачи атмосферы реального магазина на странички желательно нахождение мастера или в Днепре, или очень недалеко.

Приветствуется выполнение работы молодыми амбициозными начинающими мастерами.

(много работы по созданию шаблона и темы для OpenCart, приведение чекаута к украинским реалиям)

Заключение договора.

Разработка технического задания.

Никаких конкурсов и т.п. Только портфолио собственной работы. Можно чрезвычайно скромное.

Главное чтобы человек был хорошим:)

p.s. Принято решение о использовании _.

Также за доп. плату необходимо чтобы разработчик мог в дальнейшем вносить изменения в функционал.

10 лет назад
Mediaphag
Головко 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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