Работа с шаблоном интернет магазина

Уютный блог офлайнового магазина мечтает вырасти в настоящий интернет-магазин. Направление деятельности - товары для беременных и деток до 5-и лет и другие товары близкой тематики. Магазин находится в центре г. Днепропетровска. Поэтому для передачи атмосферы реального ...
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Необходимо доработать шаблон
http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/45722.html
либо http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/43441.html.
А именно:
Заменить логотип
Русифицировать шрифты
Изменить категории
Поменять цветовую гамму
Установить и настроить шаблон на хостинге
Настроить админ
В перспективе - продвижение сайта (обсуждается отдельно)
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