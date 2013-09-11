ИМ под ключ

Уютный блог офлайнового магазина мечтает вырасти в настоящий интернет-магазин. Направление деятельности - товары для беременных и деток до 5-и лет и другие товары близкой тематики. Магазин находится в центре г. Днепропетровска. Поэтому для передачи атмосферы реального ...
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Есть ИМ обуви. bellevilleshoe.ru
Худо-бедно, но работает.
Нужно перенести на МОД-Х
Подобрать шаблон, можно платный из паблика.
Докупить модулей или настроить бесплатные (личный кабинет и оплата через PP, WM, YD и киви)
ваш вариант?
Обязательно указывайте цену по ключ + примерные сроки.
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