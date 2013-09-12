Интернет-магазин на шаблоне Virtuemart

Необходимо создать и отладить магазин на готовом шаблоне: http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/43006.html

Мои ожидания: полностью функционирующий магазин, залитый и настроенный на моем хостинге.

Главную картинку возможно нужно будет заменить.

Четыре круглых картинки должны быть фукциональны, и переводить в соответствующий раздел, изображения нужно будет заменить и подписать .

Удалить в принципе функцию регистрации, покупка должна быть в один шаг.

Меню разделов слева поднять, соответственно регистрационную форму удалить.

При переходе в каждый раздел должна быть возможность разместить небольшую статью о товаре.

Необходим модуль выгрузки в яндекс-маркет.

Магазин будет продвигаться через контекстную рекламу и маркет.

Бюджет определил на глаз, если считаете его неадекватным, готов выслушать ваши предложения.

Готов изменить концепцию в целом при аргументированном предложение.

В конечном итоге хочу иметь простой, легкоуправляемый магазин.