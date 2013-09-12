Php-программист для интернет-магазина

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Проект http://goo.gl/y944zs

Магазин работает на Webasyst shop-script 3

Первая задача, которую нужно больше относится к верстке чем к программированию. Тем не менее проекты постоянно требуются программные доработки.

Задача:

1) на разрешении 1820 (максимальная ширина сайта) необходимо на странице каталога чтобы выводилось 3 ряда с анонсами товара (сейчас 2).

Верстку следует сделать адаптивной, т.е. чтобы когда позволяет ситуация (ширина окна) выводилось 3 колонки, если не позволяет - 2.

2) Добавить небольшой отступ менжду анонсами карточек товаров (см скриншот).

PHP
10 лет назад
nativetek
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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