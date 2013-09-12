Здравствуйте. Интернет-магазину http://siesta24.ru/ требуется корректно обновить версию Joomla c 1.5 до 2.5 + Virtuemart с сохранением дизайна, шаблонов, электронных адресов ключевых страниц, с минимальными потерями индексации сайта в поисковых системах Yandex, Google и пр. + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать интернет магазин на движке Joomla (или Ваш вариант), с корзиной и оплатой через Robokassa.
Так же: рассылка клиентам новостей о поступлении новых коллекций, раскладка фото на главной странице, увеличение фотографий товара, ссылки на группы в контакте, одноклассниках, ярмарка мастеров.
В качестве примера http://shop.mysweethome.ru/ (Тематика та же!)
Портфолио магазинов будет являтся преимуществом.
Срок, цена.
Сможете ли разработать визитку (в стилистике созданного сайта)? Цена, срок.
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