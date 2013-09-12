Добрый день!

Нужно сделать интернет магазин на движке Joomla (или Ваш вариант), с корзиной и оплатой через Robokassa.

Так же: рассылка клиентам новостей о поступлении новых коллекций, раскладка фото на главной странице, увеличение фотографий товара, ссылки на группы в контакте, одноклассниках, ярмарка мастеров.

В качестве примера http://shop.mysweethome.ru/ (Тематика та же!)

Портфолио магазинов будет являтся преимуществом.

Срок, цена.

Сможете ли разработать визитку (в стилистике созданного сайта)? Цена, срок.