Создание форума с внедрением пополнения ЛС

Интересует создание форума на этом движке http://www.invisionpower.com/apps/board/

Создание рынка Продаж при форуме (единая регистрация пользователей для форума и для продажи) на этом движке http://community.invisionpower.com/files/file/4037-classifieds/

Интересует возможность:

1. внедрения пополнения личного счета для продвижения тем. Пополнение электронными деньгами, приват-24 и т.п. в режиме реального времени и отображение на балансе пользователя. Возможно ли это? Есть ли готовые решения?

2. возможность переноса тем и пользователей уже с существующего форума на phpBB. Возможно ли это?

Прошу указывать ответы на вопросы 1 и 2 и стоимость работы под ключ с возможной поддержкой в дальнейшем.