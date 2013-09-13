Создание им на Джумла +1с

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок164 просмотра
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Создание им на Джумла +1с

Дизайн есть.

Минимализм.

По бюджету обговорим. Детальнее в скайпе.

Использовать Джумлу.

Спасибо.

Четкое тз составим в скайпе, обсудим.

10 лет назад
partipov
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
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