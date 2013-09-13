Здравствуйте. Интернет-магазину http://siesta24.ru/ требуется корректно обновить версию Joomla c 1.5 до 2.5 + Virtuemart с сохранением дизайна, шаблонов, электронных адресов ключевых страниц, с минимальными потерями индексации сайта в поисковых системах Yandex, Google и пр. + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание им на Джумла +1с
Дизайн есть.
Минимализм.
По бюджету обговорим. Детальнее в скайпе.
Использовать Джумлу.
Спасибо.
Четкое тз составим в скайпе, обсудим.
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