Создание им на Джумла +1с

Требуется человек с опытом верстки и программирования WordPress. Нужно исправить верстку под наш макет а так же допилить woocommerce. В дальнейшем будут задания по модернизации, оптимизации и написанию плагинов, поэтому предпочтительно нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Проект для исполнителей ...