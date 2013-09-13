Доработка Shop Script 5

Добрый день нужна разработка под ключ магазина верстка готовая ТЗ имеется С вас примеры работ оплата по факту или по этапам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переводим наши интернет-магазины на Shop Script 5 с более старой версии скрипта.
Как известно, Shop Script 5 был переписан с нуля с использованием более современных архитектурных решений, модульно, с красивым и ясным кодом, с возможностью встраивания плагинов.
Shop Script 5 написан на PHP с использованием шаблонизатора Smarty.
Важное требование к исполнителю — выдерживание сроков!
Программист должен быть знаком с принципами модульного программирования и писать красивый, чистый код, который затем будет легко как прочитать, так и доработать.
Требуется по возможности вносить минимальные изменения в код самого движка. Где это возможно — использовать плагинные хуки. Если нельзя — стараться изменять только шаблон страницы, но не код движка. Если всё же приходится вносить изменение в код самого движка — по возможности это должна быть одна строчка с вызовом внешнего метода, и метод в отдельном файле.
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