Доработка Shop Script 5

Переводим наши интернет-магазины на Shop Script 5 с более старой версии скрипта.

Как известно, Shop Script 5 был переписан с нуля с использованием более современных архитектурных решений, модульно, с красивым и ясным кодом, с возможностью встраивания плагинов.

Shop Script 5 написан на PHP с использованием шаблонизатора Smarty.

Важное требование к исполнителю — выдерживание сроков!

Программист должен быть знаком с принципами модульного программирования и писать красивый, чистый код, который затем будет легко как прочитать, так и доработать.

Требуется по возможности вносить минимальные изменения в код самого движка. Где это возможно — использовать плагинные хуки. Если нельзя — стараться изменять только шаблон страницы, но не код движка. Если всё же приходится вносить изменение в код самого движка — по возможности это должна быть одна строчка с вызовом внешнего метода, и метод в отдельном файле.