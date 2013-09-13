Натянуть ИМ на движок NopCommerce

Ищу человека, который смог сверстать интернет-магазин продажи автозапчастей и доп.оборудование с уникальным дизайном, парсером и функционалом. Кратко: Дизайн: 1.http://www.major-auto.ru/ 2.http://pit-box.ru/ Примеры функционала интернет-магазина 1.http://euroauto.ru/ 2.http://www.exist.ru/ 3.http://www.autodoc.ru/ Требования: Сайт интернет магазина должен подключаться к другому сайту и делать парсинг товаров на мой сайт.Система управления Drupal ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно натянуть сайт на движок NopCommerce,
ваше цена/срок?
Приступаем сразу
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