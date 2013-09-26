Настроить форму письма админу с VirtueMart 2.0

Приветствую! Нужен программист + верстальщик, который разработает интернет-магазин. Фунционал стандартный. Главная, категория, карточка товара, корзина - оформление заказа, подтверждение заказа. Также потребуется категория для информационного наполнения (статей). Подключение платежной системы не требуется. Подробное ТЗ вышлю кандидатам на разработку. Желательно разрабатывать на ...
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Есть рабочий магазин virtuemart 2.0 на Joomla 2.5. Нужно настроить письмо админу о сделанном заказе по форме согласно приложению.
Срок - срочно.
Оплата - в wmr.
Предпочтение наименьшему бюджету и сроку.
Хороший отзыв гарантирую.
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