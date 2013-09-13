Собрать интернет-магазин на Webasyst Shop-Script 5

Реализована выгрузка в файл для Яндекс.Маркета. Для выгрузки выбираются товары (по умолчанию выбраны все товары). При каждой выгрузке выбранные товары сбрасываются, поэтому для следующей выгрузки приходится выбирать заново. Нужно, чтобы выборка товаров сохранялась ...
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Дизайн приложен архивом.
Интересуют сроки и стоимость.
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