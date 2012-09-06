Собрать интернет-магазин всего подряд на Webasyst (Shop-Script 5). Дизайн приложен архивом. Интересуют сроки и стоимость.
Интернет-магазины4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Собрать интернет-магазин всего подряд на Webasyst (Shop-Script 5). Дизайн приложен архивом. Интересуют сроки и стоимость.
Необходим человек со знанием CMS Kentico for ASP.NET для редизайна существующего сайта. Сайт http://www.danko.ru/ Будет нарисован новый дизайн, который нужно будет натянуть на то, что есть. Весь существующий функционал будет сохранен. Возможно что-то добавится по мелочи. Интересует человек, ...
Требуется разработать дизайн оптового интернет магазина женской обуви. Бюджет — 8000 руб. Срок: к вечеру этой пятницы (7 сентября) требуется 2 эскиза главной, далее зависит от клиента, скорее всего будут правки и доработки, реагировать нужно будет оперативно, ...