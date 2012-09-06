igorilla2

Снегин igorilla2

 
38 летРоссия/Тамбов
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Натянуть дизайн сайта на CMS Kentico for ASP.NET

    Необходим человек со знанием CMS Kentico for ASP.NET для редизайна существующего сайта. Сайт http://www.danko.ru/ Будет нарисован новый дизайн, который нужно будет натянуть на то, что есть. Весь существующий функционал будет сохранен. Возможно что-то добавится по мелочи. Интересует человек, ...

    Дизайн сайтаASP.NET
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $250

    Требуется разработать дизайн оптового интернет магазина женской обуви. Бюджет — 8000 руб. Срок: к вечеру этой пятницы (7 сентября) требуется 2 эскиза главной, далее зависит от клиента, скорее всего будут правки и доработки, реагировать нужно будет оперативно, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад