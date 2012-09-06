Необходим человек со знанием CMS Kentico for ASP.NET для редизайна существующего сайта. Сайт http://www.danko.ru/ Будет нарисован новый дизайн, который нужно будет натянуть на то, что есть. Весь существующий функционал будет сохранен. Возможно что-то добавится по мелочи. Интересует человек, ...