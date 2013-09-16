Допилить сайт на битриксе

armadagroup.ru

1. Добавить в фильтр для каталога линолеума два блока снизу в порядке: а) дизайн, б) коллекция.

2. Добавить в фильтр для каталога ламината блок снизу: дизайн.

3. Добавить в фильтр для каталога ковролина блок снизу дизайн.

4. На всех странницах кроме каталожных фильтр должен быть полный фильтр, с максимальным количеством блоков и меняться относительно встроенного алгоритма, то есть: выбрали искусственную траву, значит исчезли блоки: тип, дизайн, коллекция итд.

5. На всех странницах где есть текстовый редактор идет не правильное отображение, например ставлю заголовок h1, а отображается какой то средний размер текста вроде "14" или "15", таблица плохо редактируется, все приходится делать в ворде прежде чем залить на сайт, один словом проверить работу текстовых редакторов, что бы работали все его функции. В некоторых директориях он вообще не работает хотя в админке есть, например: в карточке товара, во вкладке "способы укладки"

6. Добавить иконку "скайп" в хедер к "соц. сетям", с переходом на набор номера телефона или номера скайпа Армады групп(мой сайт). (само собой если юзер в сети) (исходники есть)

7. В каталоге при на ведении на большую фотографию товара сделать прозрачную шторку которая должна опускаться сверху вниз примерно на 1.5 см и на ней в тон должна быть иконка лупы и при нажатии можно было просмотреть увеличенную фотографию., ссылка должна быть только на белой шторке на остальной части оставить ссылку которая переносит в товар. А внизу на маленьких фотках сделать рамки относительно той на которую нажали. (картинка есть)

8. Внизу под каталогом (и на главной) есть слайдер, подписать его "Лучшие предложения" и сделать возможность добавлять туда этот товар соответственно. При на ведении на каждую картинку товара в этом слайдере сделать всплывающее окно снизу "Подробнее", как сейчас только оно соответственно должно появляться при наведении. Снизу под каждым товаром должно выводиться его название и цена. (исходники есть)

9. Доделать хлебные крошки - главная/каталог/тип/производитель/ширина/цвет/дизайн/коллекция/товар/, соответственно доделать структуру сайта и на каждой страннице возможность добавить текст (тз есть) (исходники есть)

10. В карточке товара сделать на большой фотографии всплывающую полупрозрачную картинку лупы (что есть возможность увеличить), и по бокам при наведении на определенные траектории стрелочки и соответственно возможность перелистывания фото. (исходники есть)

11. В карточке товара чуть ниже есть четыре вкладки: описание, характеристики... итд, добавить пятую вкладку: "специальные предложения" (исходники есть)

12. В карточке товара, в самом низу есть слайдер похожие товары: доделать возможность добавления этих товаров, сделать шторки вылезающие снизу "подробнее", снизу опять же название товара и цена и перелистывание по 4 шт. (сейчас там не понятно какой алгоритм) (исходники есть)

13. В карточке товара под похожими товарами добавить раздел сопутствующие товары, и сделать возможность добавления 6 позиций в таком же виде как карточка товара в каталоге. (исходники есть)

14. Установить счетчики "метрика, эдвордс, лайвинтернет"

15. Установить онлайн консультант

16. Доделать формы: консультация, регистрация и отзывы. (исходники есть)

17. При увеличении фото в карточке товара есть возможность перелистывания, нужно изменить стрелочки которые сейчас на другие(дизайн есть), которые будут постоянно видны, а не как сейчас только при наведении.

18. В каталогах сделать возможно увеличения числа количества товаров на страннице кратное трем и кнопку вверх где ни будь слева как «вконтакте» что бы не пользоваться скроллом.

19. Поиск поменять алгоритм что бы он выдавал как латинские так и кирилицу

20. Переделать фильтр что заданное значение после выбора отображалось под своим блоком, то есть: «цвет» значит ниже в ячейке по уже «красный»

21. Цвета сделать цветами, а не буквами как сейчас.

22. Есть ряд ошибок которые выдает html и css надо их решить:

а. http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Farmadagroup.ru

б. http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Farmadagroup.ru

23. Поставить фавиконку (картинка есть)

24. Добавить второй телефон на главную

25. Сделать возможность у всех картинок менять название, ключи и alt

26. Сделать 404 странницу (исходник есть)

НА ВСЕ ПУНКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДИЗАЙНОМ ЕСТЬ ИХОДНИКИ КАРТИНОК