Допилить сайт на битриксе

Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Добавить в фильтр для каталога линолеума два блока снизу в порядке: а) дизайн, б) коллекция.
2. Добавить в фильтр для каталога ламината блок снизу: дизайн.
3. Добавить в фильтр для каталога ковролина блок снизу дизайн.
4. На всех странницах кроме каталожных фильтр должен быть полный фильтр, с максимальным количеством блоков и меняться относительно встроенного алгоритма, то есть: выбрали искусственную траву, значит исчезли блоки: тип, дизайн, коллекция итд.
5. На всех странницах где есть текстовый редактор идет не правильное отображение, например ставлю заголовок h1, а отображается какой то средний размер текста вроде "14" или "15", таблица плохо редактируется, все приходится делать в ворде прежде чем залить на сайт, один словом проверить работу текстовых редакторов, что бы работали все его функции. В некоторых директориях он вообще не работает хотя в админке есть, например: в карточке товара, во вкладке "способы укладки"
6. Добавить иконку "скайп" в хедер к "соц. сетям", с переходом на набор номера телефона или номера скайпа Армады групп(мой сайт). (само собой если юзер в сети) (исходники есть)
7. В каталоге при на ведении на большую фотографию товара сделать прозрачную шторку которая должна опускаться сверху вниз примерно на 1.5 см и на ней в тон должна быть иконка лупы и при нажатии можно было просмотреть увеличенную фотографию., ссылка должна быть только на белой шторке на остальной части оставить ссылку которая переносит в товар. А внизу на маленьких фотках сделать рамки относительно той на которую нажали. (картинка есть)
8. Внизу под каталогом (и на главной) есть слайдер, подписать его "Лучшие предложения" и сделать возможность добавлять туда этот товар соответственно. При на ведении на каждую картинку товара в этом слайдере сделать всплывающее окно снизу "Подробнее", как сейчас только оно соответственно должно появляться при наведении. Снизу под каждым товаром должно выводиться его название и цена. (исходники есть)
9. Доделать хлебные крошки - главная/каталог/тип/производитель/ширина/цвет/дизайн/коллекция/товар/, соответственно доделать структуру сайта и на каждой страннице возможность добавить текст (тз есть) (исходники есть)
10. В карточке товара сделать на большой фотографии всплывающую полупрозрачную картинку лупы (что есть возможность увеличить), и по бокам при наведении на определенные траектории стрелочки и соответственно возможность перелистывания фото. (исходники есть)
11. В карточке товара чуть ниже есть четыре вкладки: описание, характеристики... итд, добавить пятую вкладку: "специальные предложения" (исходники есть)
12. В карточке товара, в самом низу есть слайдер похожие товары: доделать возможность добавления этих товаров, сделать шторки вылезающие снизу "подробнее", снизу опять же название товара и цена и перелистывание по 4 шт. (сейчас там не понятно какой алгоритм) (исходники есть)
13. В карточке товара под похожими товарами добавить раздел сопутствующие товары, и сделать возможность добавления 6 позиций в таком же виде как карточка товара в каталоге. (исходники есть)
14. Установить счетчики "метрика, эдвордс, лайвинтернет"
15. Установить онлайн консультант
16. Доделать формы: консультация, регистрация и отзывы. (исходники есть)
17. При увеличении фото в карточке товара есть возможность перелистывания, нужно изменить стрелочки которые сейчас на другие(дизайн есть), которые будут постоянно видны, а не как сейчас только при наведении.
18. В каталогах сделать возможно увеличения числа количества товаров на страннице кратное трем и кнопку вверх где ни будь слева как «вконтакте» что бы не пользоваться скроллом.
19. Поиск поменять алгоритм что бы он выдавал как латинские так и кирилицу
20. Переделать фильтр что заданное значение после выбора отображалось под своим блоком, то есть: «цвет» значит ниже в ячейке по уже «красный»
21. Цвета сделать цветами, а не буквами как сейчас.
22. Есть ряд ошибок которые выдает html и css надо их решить:
а. http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Farmadagroup.ru
б. http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Farmadagroup.ru
23. Поставить фавиконку (картинка есть)
24. Добавить второй телефон на главную
25. Сделать возможность у всех картинок менять название, ключи и alt
26. Сделать 404 странницу (исходник есть)
НА ВСЕ ПУНКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДИЗАЙНОМ ЕСТЬ ИХОДНИКИ КАРТИНОК
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Есть необходимость в регистрации мерчанта Ukash. Исходные данные: домен, хостинг, юр. лицо, банковский счет, скрипт магазина. Надо зарегестрировать мерчант Ukash и запустить оплату с сайта.Закрыт10 лет назад
Нужен интернет-магазин "В Контакте". Обязательным условием является работа с ассортиментом инет-магазина ВК на основе выгрузки XML, подготовленной из ассортимента основного сайта (ежедневное обновление). Требования: 1) Приложение должно работать даже в том случае, если основной сайт не работает. 2) ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется помощь с версткой и программированием – на доработку интернет магазина, а также разработку к нему нового модуля интернет магазин horteh.ruИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть рабочий магазин virtuemart 2.0 на Joomla 2.5. Нужно настроить письмо админу о сделанном заказе по форме согласно приложению. Срок - срочно. Оплата - в wmr. Предпочтение наименьшему бюджету и сроку. Хороший отзыв гарантирую.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $667
Приветствую! Нужен программист + верстальщик, который разработает интернет-магазин. Фунционал стандартный. Главная, категория, карточка товара, корзина - оформление заказа, подтверждение заказа. Также потребуется категория для информационного наполнения (статей). Подключение платежной системы не требуется. Подробное ТЗ вышлю кандидатам на разработку. Желательно разрабатывать на ...Интернет-магазины27 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго всем времени суток Есть сайт woodkit.com.ua Presto 1.5.4.0 В нем необходимо доработать: 1. Добавить контакты над поиском. Ровно и Киев(взять из контактов) 2. Поменть вывод досок. Сейчас очень не удобно.http://woodkit.com.ua/ru/doska/ Хотелось бы ее подогнать под екселевский файл(во вложении). Только этот ...Закрыт10 лет назад
Собрать интернет-магазин всего подряд на Webasyst (Shop-Script 5). Дизайн приложен архивом. Интересуют сроки и стоимость.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Реализована выгрузка в файл для Яндекс.Маркета. Для выгрузки выбираются товары (по умолчанию выбраны все товары). При каждой выгрузке выбранные товары сбрасываются, поэтому для следующей выгрузки приходится выбирать заново. Нужно, чтобы выборка товаров сохранялась ...Закрыт10 лет назад
нужно натянуть сайт на движок NopCommerce, ваше цена/срок? Приступаем сразу Верстка нашаЗакрыт10 лет назад