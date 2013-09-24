Настроить и доработать Opencart

$250
Интернет-магазиныЗавершен17 заявок214 просмотров
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Здравствуйте. Надо перенести магазин на другой аккаунт хостинга, настроить категории товаров, отображение товаров в категориях и в карточке товара, сделать сортировку по размеру, новизне, цене, убрать рейтинг, краткое описание,лист желаний, возврат, бонусные баллы, настроить чпу, упрощенную регистрацию, быстрый заказ.

OpenCart
10 лет назад
vyshki
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
10 лет назад
$100
3 дня
Все сделано отлично.
Хорошо сработались. Рекомендую сотрудничать..
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