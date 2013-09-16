Задачи для программиста/разработчика

$600
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок241 просмотр
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Здравствуйте!

Требуется программист/разработчик для работы с интернет-магазином на cms Magento. Работы много, цена договорная. )

Задача №1

Подправить нижний хедер, доделать страницы на двух интернет-магазинах

Задача №2

Для двух интернет -магазинов добавить дополнительный функционал:

1. Галерея просмотра фото

2. Отзывы

3. Блоги

и т.д.

Задача №3

Добить полуготовый интернет-магазин, натянуть дизайн и выпустить его в большую жизнь!

Задача №4

Будем обсуждать после выполнения первых трех.

ТЗ задание для внимательного ознакомления вышлю по требованию…

От Вас мне требуется:

1. Цена на выполнение задачи…

2. Время на выполнения задачи…

Оплата/предоплата:

Предоплата, из-за участившихся случаев мошенничества, производится только по СБР либо по протекции WM, остаток оплаты производится: WM, QIWI, CONTACT, Сбербанк.

С удовольствием жду Вашего ответа и приятного Вам дня!

10 лет назад
hhclub
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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