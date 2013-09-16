Задачи для программиста/разработчика

Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...
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Здравствуйте!
Требуется программист/разработчик для работы с интернет-магазином на cms Magento. Работы много, цена договорная. )
Задача №1
Подправить нижний хедер, доделать страницы на двух интернет-магазинах
Задача №2
Для двух интернет -магазинов добавить дополнительный функционал:
1. Галерея просмотра фото
2. Отзывы
3. Блоги
и т.д.
Задача №3
Добить полуготовый интернет-магазин, натянуть дизайн и выпустить его в большую жизнь!
Задача №4
Будем обсуждать после выполнения первых трех.
ТЗ задание для внимательного ознакомления вышлю по требованию…
От Вас мне требуется:
1. Цена на выполнение задачи…
2. Время на выполнения задачи…
Оплата/предоплата:
Предоплата, из-за участившихся случаев мошенничества, производится только по СБР либо по протекции WM, остаток оплаты производится: WM, QIWI, CONTACT, Сбербанк.
С удовольствием жду Вашего ответа и приятного Вам дня!
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