Помощь в освоении csv improved

Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...
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Добрый день.
Нужна информационная помощь в заливке фоток virtuemart с помощью csv improved
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