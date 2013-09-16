Доработка магазина на VirtueMart 1.1.4

Здравствуйте, дорогие знатоки!

Есть задачка доработать функционал админ-панели в магазине choice-shop.com.ua:

1. На страничке покупателя во вкладке "список заказов" добавить переменную подсчета суммы заказов.

2. На вкладке "Отчеты" сделать отчет по каждому товару: какой пользователь, когда покупал данный товар и на какую сумму.

3. В этой же вкладке нужно сделать отчет по прибыльности и себестоимости (предварительно добавив просто поле себестоимости в форму добавления товара, возле цены; и сделать пересчет: прибыль=выручка-себе стоимость).

Прошу оценить отдельно каждое задание и указать сроки на исполнение. Спасибо!