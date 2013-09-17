Доработка интернет-магазина на Prestashop

Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...