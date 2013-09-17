Доработка интернет-магазина на Prestashop

Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать интернет-магазин электроники.
Что сделать:
-цена в кредит, "ххх руб. в месяц при покупке в кредит", кредитный калькулятор
-категория товаров "в рассрочку без переплат" на изображении товара "акция! рассрочка 0%"
-до конца акции осталось... (счетчик)
-экспорт/импорт цен
-выгрузка в ЯМ
-настройка парсера (e trade content creator, рассмотрю другие варианты). Программа обещает создание системы фильтрации товаров на основании характеристик товаров, фасетную навигацию.
-есть шаблон, нужны мелкие доработки
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен добротный но не дорогой лэндинг для одного товара Parrot AR.Drone 2.0 http://ardrone2.ru/, для примера лэндинга http://unbounce.com/landing-pages/7-elements-of-a-winning-landing-page/ и готовые работы http://testlpgenerator.ru/videonyanya_1/ http://cardsharp2.in.ua/ www.mosplastidip.ruИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Замена существующего сайта (www.ntcmidis.com) на новый. С последующим переносом информации. Добавление в структуру сайта раздела Каталог продукции. Более подробные требования в ТЗ.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужна информационная помощь в заливке фоток virtuemart с помощью csv improvedИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, дорогие знатоки! Есть задачка доработать функционал админ-панели в магазине choice-shop.com.ua: 1. На страничке покупателя во вкладке "список заказов" добавить переменную подсчета суммы заказов. 2. На вкладке "Отчеты" сделать отчет по каждому товару: какой пользователь, когда покупал данный ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте. Надо перенести магазин на другой аккаунт хостинга, настроить категории товаров, отображение товаров в категориях и в карточке товара, сделать сортировку по размеру, новизне, цене, убрать рейтинг, краткое описание,лист желаний, возврат, бонусные баллы, настроить чпу, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $600
Здравствуйте! Требуется программист/разработчик для работы с интернет-магазином на cms Magento. Работы много, цена договорная. ) Задача №1 Подправить нижний хедер, доделать страницы на двух интернет-магазинах Задача №2 Для двух интернет -магазинов добавить дополнительный функционал: 1. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
armadagroup.ru 1. Добавить в фильтр для каталога линолеума два блока снизу в порядке: а) дизайн, б) коллекция. 2. Добавить в фильтр для каталога ламината блок снизу: дизайн. 3. Добавить в фильтр для каталога ковролина блок снизу дизайн. 4. На ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть необходимость в регистрации мерчанта Ukash. Исходные данные: домен, хостинг, юр. лицо, банковский счет, скрипт магазина. Надо зарегестрировать мерчант Ukash и запустить оплату с сайта.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен интернет-магазин "В Контакте". Обязательным условием является работа с ассортиментом инет-магазина ВК на основе выгрузки XML, подготовленной из ассортимента основного сайта (ежедневное обновление). Требования: 1) Приложение должно работать даже в том случае, если основной сайт не работает. 2) ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад