Реализовать "автоскидки" на OpenCart

Имеется интернет-магазин на OpenCart (OcStore), нужно реализовать на нём следующий функционал:

Модуль два раза в неделю (или сколько я укажу в настройках) берёт из всего каталога товаров, а это около 850 наименований, в случайном порядке 50 товаров (или сколько я укажу). И помещает их в специальную категорию "акционные товары" (при этом из своей категории товары не убираются) и в случайном порядке присваивает им скидки от 5 до 30%.

При этом в каталоге товаров, старая цена товара зачёркивается, рядом становится скидочная цена, а ниже появляется надпись "Cкидка N%"

На странице управления модулем нужно чтобы в виде какой-нибудь таблички выводились те товары, которым присвоена скидка, и было видно какая скидка какому товары была присвоена, чтобы при необходимости можно было в ручном режиме подправить размер скидки у того или иного товара, удалить его из списка скидочных товаров, добавить новый товар.

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Ищу человека, который мог бы подобный модуль реализовать. Бюджет ограничен, поэтому просьба указывать максимально низкую цену за реализацию

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ВАЖНО!!! Возможно уже существует модуль скидок, который подобен тому, что я описал выше, хотя бы примерно! Если вам известно о таком, готов оплатить его установку и настройку.