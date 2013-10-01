Virtuemart 1.* и Joomla 1.5 доработать функционал

Нужно доработать http://www.torgaurum.ru/tovari/ekonompaneli-i-ekostendi/178-01-ap-101-01-ap-101-ekonom-panel

1) Чтобы работала кнопка купить, сейчас при нажатии выходит окно на слой ниже и нельзя нажать на кнопку.

2) Сделать корзину наверху (есть модули для виртуемарт надо активировать и разместить)

3) Модуль авторизации включить

4) Сделать чтобы была кнопка купить в спецпредложениях

5) Сделать чтобы была кнопка купить в общем каталоге (например http://www.torgaurum.ru/veshalki-kazan рядом с товарами)

Называйте цену и сроки. Желательно оплата на Киви.

Отдельно помомо этого проекта:

Далее если Вы согласитесь будет проект по верстке нового дизайна на этот сайт

Также есть 3 проекта и будет много по верстке сайтов как на Joomla так и на самописные движки