Virtuemart 1.* и Joomla 1.5 доработать функционал

Нужен добротный но не дорогой лэндинг для одного товара Parrot AR.Drone 2.0 http://ardrone2.ru/, для примера лэндинга http://unbounce.com/landing-pages/7-elements-of-a-winning-landing-page/ и готовые работы http://testlpgenerator.ru/videonyanya_1/ http://cardsharp2.in.ua/ www.mosplastidip.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать http://www.torgaurum.ru/tovari/ekonompaneli-i-ekostendi/178-01-ap-101-01-ap-101-ekonom-panel
1) Чтобы работала кнопка купить, сейчас при нажатии выходит окно на слой ниже и нельзя нажать на кнопку.
2) Сделать корзину наверху (есть модули для виртуемарт надо активировать и разместить)
3) Модуль авторизации включить
4) Сделать чтобы была кнопка купить в спецпредложениях
5) Сделать чтобы была кнопка купить в общем каталоге (например http://www.torgaurum.ru/veshalki-kazan рядом с товарами)
Называйте цену и сроки. Желательно оплата на Киви.
Отдельно помомо этого проекта:
Далее если Вы согласитесь будет проект по верстке нового дизайна на этот сайт
Также есть 3 проекта и будет много по верстке сайтов как на Joomla так и на самописные движки
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