Virtuemart 1.* и Joomla 1.5 доработать функционал

$50
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки148 просмотров
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Нужно доработать http://www.torgaurum.ru/tovari/ekonompaneli-i-ekostendi/178-01-ap-101-01-ap-101-ekonom-panel

1) Чтобы работала кнопка купить, сейчас при нажатии выходит окно на слой ниже и нельзя нажать на кнопку.

2) Сделать корзину наверху (есть модули для виртуемарт надо активировать и разместить)

3) Модуль авторизации включить

4) Сделать чтобы была кнопка купить в спецпредложениях

5) Сделать чтобы была кнопка купить в общем каталоге (например http://www.torgaurum.ru/veshalki-kazan рядом с товарами)

Называйте цену и сроки. Желательно оплата на Киви.

Отдельно помомо этого проекта:

Далее если Вы согласитесь будет проект по верстке нового дизайна на этот сайт

Также есть 3 проекта и будет много по верстке сайтов как на Joomla так и на самописные движки

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
Artorius
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andreymakeev
Андрей 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад
$25
1 день
Нужно было допилить виртуемарт. По пунктам все сделал в указанный срок. Работой доволен. Готов и дальше сотрудничать.
Адекватный заказчик. Понятное ТЗ, предоставление всех необходимых данных, содействие. Моментальная оплата.
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