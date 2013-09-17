Синхронизация двух интернет-магазинов

Нужно доработать http://www.torgaurum.ru/tovari/ekonompaneli-i-ekostendi/178-01-ap-101-01-ap-101-ekonom-panel 1) Чтобы работала кнопка купить, сейчас при нажатии выходит окно на слой ниже и нельзя нажать на кнопку. 2) Сделать корзину наверху (есть модули для виртуемарт надо активировать и разместить) 3) Модуль авторизации включить 4) Сделать ...