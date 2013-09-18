Есть слайдер, на котором до сего дня была возможность менять фото по своему усмотрению. Вчера, одна из категорий, в том числе, та, которая отображается на слайдере слетела. Категория уже восстановлена, как и привязанные к ней фото, но фото на слайдере заменить не получается именно в данной категории. Нужно восстановить возможность замены фото на слайдере только в 1 категории, т.к. остальные функционируют.