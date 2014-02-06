joma

Алёна joma

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин спорттоваров
Хорошая заказчица. Рекомендую.
На этот раз заказала у Елены программирование фотогалереи для своего интернет-магазина. Задача выполнена. Сотрудничество продолжится по др. проектам.
Ответный отзыв
LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Интеграция верстки в OPEN CART
Понравилось работать с Аленой. Это тот редкий человек, который легкий в общении и нормально относится к исполнителю, на протяжении всего проекта негатива вообще не было. Оплата поступила своевременно. Рекомендую другим как хорошего заказчика, на которого можно положиться. Алена, спасибо!
Достаточно продолжительное время искала программиста для работы с OPEN CART. Выбрала Елену и не ошиблась. Работа выполнена качественно и в заранее оговоренные сроки. Планирую продолжить сотрудничество с Еленой по другим проектам. Рекомендую, как профессионального программиста.
Ответный отзыв