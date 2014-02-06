Требуется создать канал на youtube и, продвижение видео.
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить на сайте(лэндинг) интернет-эквайринг visa и mastercard . Банк Авангард. Инструкция есть.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен монтаж 10 мин. видео. Обрезать видео и склеить. Видео для ютуб.Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт11 лет назад
нужно создать встречу и пригласить туда участников групп из списка, который сообщу.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно одностраничник интегрировать c DRUPAL.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен продающий текс по скорочтению для лэндинга.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
нужно натянуть верстку одностраничника на wordpress. одностраничник о предстоящем мероприятии.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
нужна валидная кроссбраузерная верстка одностраничника.HTML-верстка42 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн одностраничника для интенсива по скорочтению.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно установить модуль-ВИДЕО на сайт, который на OPEN CART. Должна быть возможность у главного администратора загружать видео с Youtube.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть слайдер, на котором до сего дня была возможность менять фото по своему усмотрению. Вчера, одна из категорий, в том числе, та, которая отображается на слайдере слетела. Категория уже восстановлена, как и привязанные к ней ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Закрылся доступ в каталоге к разделу СТАТЬИ и в дополнениях-Обратный звонок. Как исправить???? проблема: Ошибка: не 'u379601.callback "Таблица не существует Ошибка №: 1146 SELECT * FROM Заказать ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать модуль для размещения фотографий в ин-т магазине на движке OPEN CART.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходима качественная интеграция верстки в open cart. Готовы 3 страницы: гл., внутр. и текстовая страница. Нужен грамотный подход в решении задачи! Проект-ин-т - магазин спортивных товаров.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ КРОССБРАУЗЕРНАЯ валидная верстка 2-х страниц сайта.HTML-верстка15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
jomafootball.ru Нужен редизайн футбольного монобрендового интернет-магазина. Все разделы.Тех. задание высылается отдельно. Целевая аудитория: профессиональные футболисты, любители футболисты в возрасте от 18 до 60 лет. Сайт должен ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад