Интеграция верстки в OPEN CART

Понравилось работать с Аленой. Это тот редкий человек, который легкий в общении и нормально относится к исполнителю, на протяжении всего проекта негатива вообще не было. Оплата поступила своевременно. Рекомендую другим как хорошего заказчика, на которого можно положиться. Алена, спасибо!