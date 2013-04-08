Создание интернет-магазина на Opencart

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Закрыт13 заявок158 просмотров

Задача: создание интернет-магазина на Opencart.

Понадобится разработка дизайна, эскиз имеется. Остальное: настройка, допиливание движка по потребностям, верстка, консультации.

Цены и портфолио указывайте в отклике.

Opencart
12 лет назад
minstr
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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