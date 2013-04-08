Создание сайта для виртуального магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок229 просмотров

Сайт должен работать под linux на устройствах с тач-скрином, например, на платежном на терминале.

Отсюда необходимость интеграции со сканером штрих-кода и тач-скрином. Особое внимание надо уделить транспорту по обмену данными между сайтом и платежным терминалом. База данных может быть любой, но желательно бесплатной: MySql, Firebird и т.п.

LinuxMySQL
12 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров