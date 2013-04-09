Магазин рыболовных снастей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки129 просмотров

Требуется создать интернет-магазин рыболовных снастей с примерным шаблоном как № 41804 на templatemonster.com (http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/41804.html?). Все нюансы оговариваются лично. Бюджет 140$.

Хотелось бы на Joomla.

HTMLJoomla
12 лет назад
sanfly
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров