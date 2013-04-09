Сайт должен работать под linux на устройствах с тач-скрином, например, на платежном на терминале. Отсюда необходимость интеграции со сканером штрих-кода и тач-скрином. Особое внимание надо уделить транспорту по обмену данными между сайтом ...
Магазин рыболовных снастей
Требуется создать интернет-магазин рыболовных снастей с примерным шаблоном как № 41804 на templatemonster.com (http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/41804.html?). Все нюансы оговариваются лично. Бюджет 140$.
Хотелось бы на Joomla.
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