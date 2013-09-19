Создание сайта по шаблону joomla

$500
Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок196 просмотров
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Есть джумловский шаблон, надо изменить оформление под магазин другой тематики.

ТЗ имеется.

Напишите сроки и примерную стоимость.

Joomla
10 лет назад
levanski
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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