Создание сайта по шаблону joomla

Исходные данные: • Есть сайт на CMS Magenta, полноценно функционирующий интернет-магазин, имеются структура, навигация и наполнение. Исходные данные в виде архива + дамп базы данных. Нужно сделать: • Идентичную копию на CMS Joomla 2.5 и Virtuemart 2+ включая оформление главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть джумловский шаблон, надо изменить оформление под магазин другой тематики.
ТЗ имеется.
Напишите сроки и примерную стоимость.
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