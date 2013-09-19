Адаптивная вёрстка html5+css3+JS, с внедрением php

Разработка интернет магазина Дизайн присутствует. Более подробное тз находиться в приложении. Пишите свои скайпы. Есть условие - если выполняем проект верстка/натяжка магазина на движок все успеваем за полторы недели - оплата 30т.р. - если позже то соответственно оплата ниже. ...