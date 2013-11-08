Настройка магазина OpenCart

$70
Интернет-магазиныЗавершен8 заявок152 просмотра
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Стоит магазин на ocStore 1.5.4.1, на нем шаблон "Shop Universal".

Нужно настроить расположение блоков и ряд мелких доработок, типа загрузить логотип и т.д.

OpenCart
10 лет назад
L1ght64
Никита 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
asmadey82
Олег 
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
Рекомендую Олега как профи по системе Opencart. Все работы, заложенные в ТЗ, были выполнены в кратчайшие сроки. Адекватен в общении, за что отдельная благодарность:) Спасибо за работу! Обращусь еще не раз:)
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