Расширение функционала ИМ (платформа webasyst)

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Платформа webasyst shop-script 3

В карточке товара, например koliaski-krovatki.ru/product/detskaja-koljaska-car ino-karino-3-v-1-/, есть доп фото товара, на каждом фото справа внизу указывается цвет. В данном случае, например "Col. 3". Сейчас это делается в фотошопе вручную. Необходимо автоматизировать данный процесс, чтобы надпись с цветом наносилась автоматически при загрузке фото через админку при создании карточки товара.

Как это должно выглядеть – показано на скриншоте в приложении.

Требуется специалист, который сможет решить данную задачу.