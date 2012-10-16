Доводка сайта на WordPress до ума

Деактивация главных пунктов меню (нажатие работает на раскрытие списка, а не на вывод страниц с данным атрибутом) в основном меню сайта

Удаления слоя ФОТОГРАФИИ на всю страницу на шаблоне страницы.

Удаление рекламы ВордПресс внизу сайта: http://clip2net.com/s/2oFSc

Перемещение счётчика на дно сайта.

Сайт: CHERNIL.NET