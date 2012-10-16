Доводка сайта на WordPress до ума

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки154 просмотра

Деактивация главных пунктов меню (нажатие работает на раскрытие списка, а не на вывод страниц с данным атрибутом) в основном меню сайта

Удаления слоя ФОТОГРАФИИ на всю страницу на шаблоне страницы.

Удаление рекламы ВордПресс внизу сайта: http://clip2net.com/s/2oFSc

Перемещение счётчика на дно сайта.

Сайт: CHERNIL.NET

WordPress
13 лет назад
bursten
Никита 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$100
1 день
Алексей - ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА! Схватывает всё на лету. Делает быстрее, чем успеваешь сформировать задание. Есть врождённое чувство вкуса и эстетического восприятия. Рекомендую.
Задача была четко поставлена, оплата оперативная и в полном обьеме. В ходе работы заказчик помогал и учавствоал в процессе. Работать легко и приятно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад