Для готового работающего интернет магазина по продаже мотоэкипировки и мотоаксессуров на постоянной основе!!! требуется человек для осуществления его доработок и изменений, участие в других интернет-проектах компании. Обязательны знания и опыт ...
Доводка сайта на WordPress до ума
Деактивация главных пунктов меню (нажатие работает на раскрытие списка, а не на вывод страниц с данным атрибутом) в основном меню сайта
Удаления слоя ФОТОГРАФИИ на всю страницу на шаблоне страницы.
Удаление рекламы ВордПресс внизу сайта: http://clip2net.com/s/2oFSc
Перемещение счётчика на дно сайта.
Сайт: CHERNIL.NET
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