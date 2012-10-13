Небольшая работа по Wordpress

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки140 просмотров

Здравствуйте!

Собственно, нужно сделать правильный код вывода для WP.

Если зайти в рубрику у которой есть подрубрики, будут выводится записи сразу из всех подрубрик и непонятно какие записи откуда.

Необходимо реализовать такой вывод, чтобы когда заходил в рубрику (у которой есть подрубрики) выводился список записей из подрубрик, но вверху каждой группы записей выводилось название подрубрики в которой эти записи находятся.

Сделать надо сейчас.

Указывайте пожалуйста цену. Спасибо.

WordPress
13 лет назад
PiaR
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов

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