Небольшая работа по Wordpress

Здравствуйте!

Собственно, нужно сделать правильный код вывода для WP.

Если зайти в рубрику у которой есть подрубрики, будут выводится записи сразу из всех подрубрик и непонятно какие записи откуда.

Необходимо реализовать такой вывод, чтобы когда заходил в рубрику (у которой есть подрубрики) выводился список записей из подрубрик, но вверху каждой группы записей выводилось название подрубрики в которой эти записи находятся.

Сделать надо сейчас.

Указывайте пожалуйста цену. Спасибо.