Нужен профессионал, который сможет грамотно и оперативно пересмотреть сотню страниц сайта перед публикацией новой версии, исправить недочеты верстки, дизайна, привести вид контента в порядок, устранить все ошибки CSS (валидность), сверстать хорошие письма автоматических уведомлений, отрисовать ...
Не работает обновление содержим. корзины webasyst
Модуль Оформление в 1 шаг + Яндекс.Быстрый заказ
Не обновляется состав корзины в блоке "корзина"
При нажатии "добавить в корзину" не обновляет информацию о составе корзины после добавления товара в блоке {cpt_shopping_cart_info overridestyle=''}. При выключенном модуле все обновляется без проблем.
Срочно!
В заявке указывайте цену.
Готов сделать надбавку за скорость.
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