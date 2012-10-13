Не работает обновление содержим. корзины webasyst

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Модуль Оформление в 1 шаг + Яндекс.Быстрый заказ

Не обновляется состав корзины в блоке "корзина"

При нажатии "добавить в корзину" не обновляет информацию о составе корзины после добавления товара в блоке {cpt_shopping_cart_info overridestyle=''}. При выключенном модуле все обновляется без проблем.

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Webasyst
13 лет назад
ovanneswork
Влад 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров