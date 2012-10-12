Здравствуйте речь пойдет о ЮКОЗОВСКОМ сайте http://all.ucoz.ua Как видно когда вы попадаете на главную пишет что новостей нету но новостей там куча,к примеру такая ссылка http://all.ucoz.ua/news/2009-03-07 Новости есть ткоа их невыводит. ...
Контент, верстка, отрисовка
Нужен профессионал, который сможет грамотно и оперативно пересмотреть сотню страниц сайта перед публикацией новой версии, исправить недочеты верстки, дизайна, привести вид контента в порядок, устранить все ошибки CSS (валидность), сверстать хорошие письма автоматических уведомлений, отрисовать новые элементы (таблицы, кнопки, селекты), подумать над оптимизацией.
Если и оптимизация, то что-то вроде:
оптимизация загрузки:
- сжать графику
- jquery-ui - пересобрать только с используемыми модулями.
- встроенные в страницу стили и скрипты вынести во внешние файлы - после первой загрузки они обычно кешируются.
- инлайн стили так же повыносить во внешние файлы.
- другие
Нужно решить оперативно, качественно, очень!
Не пишите, если не сможете приступить сразу и отдать свое ближайшее время!
Пишите цену в заявке.
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