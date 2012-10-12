Контент, верстка, отрисовка

Нужен профессионал, который сможет грамотно и оперативно пересмотреть сотню страниц сайта перед публикацией новой версии, исправить недочеты верстки, дизайна, привести вид контента в порядок, устранить все ошибки CSS (валидность), сверстать хорошие письма автоматических уведомлений, отрисовать новые элементы (таблицы, кнопки, селекты), подумать над оптимизацией.

Если и оптимизация, то что-то вроде:

оптимизация загрузки:

- сжать графику

- jquery-ui - пересобрать только с используемыми модулями.

- встроенные в страницу стили и скрипты вынести во внешние файлы - после первой загрузки они обычно кешируются.

- инлайн стили так же повыносить во внешние файлы.

- другие

Нужно решить оперативно, качественно, очень!

Не пишите, если не сможете приступить сразу и отдать свое ближайшее время!

Пишите цену в заявке.