Drupal 7: Ubercart - вариация цен от кол-ва товара

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Привет всех,

Есть модуль, который давным-давно портировали на d7: http://drupal.org/project/uc_custom_price

Нужно помочь с настройкой, отладить его работу.

Задача: снизить стоимость товара, при покупке более 5 тыс. экземпляров.

Бюджет, сроки, встречные предложения.

Спасибо за внимание.

Drupal
13 лет назад
braveheart
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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