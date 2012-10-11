есть сайт на котором программисты 1с могут размещать свои работы for1c.ru есть каталог работ http://for1c.ru/1c/katalog/ нужно привести ее в более читабельный вид по аналогу ...
WordPress, редактирование вывода тега <title>
Вот линк на пример страницы, на примере которой далее и пойдет речь - http://trtr.ilich.ru/2012/10/04/pagelines/u-menya-novy-j-logotipchik.html
Название сайта: Ilich. Test project
Название страницы: У меня новый логотипчик
Если же посмотреть в сырцы то виден вот этот ад:
Ilich. Test project | У меня новый логотипчик | Page: 1 | Ilich. Test project
У меня установлена тема FrameWork PageLines + плагин Platinum SEO Pack, собственно который вроде и отвечает за формирование . </p><p> </p><p>В Platinum'е настроен следующий шаблон: </p><p>%post_title% | %blog_title% </p><p> </p><p>Методом научного самотыка я определил, что переменная post_title возвращает (в данном кокретном случае) "Ilich. Test project | У меня новый логотипчик | Page: 1". Требуется заставить эту переменную возвращать только "У меня новый логотипчик", т.е только название статьи. </p><p> </p><p>Требуется точная инструкция, что и в каком файле необходимо поправить, что бы в данной комбинации темы и плагина тег <title> формировался по принципу "Название статьи | Название блога". </p><p> </p><p>Вознаграждение в 150 рублей будет переведено в качестве оплаты мобильного телефона.</p>
Выбранный исполнитель
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