WordPress, редактирование вывода тега <title>

$5
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Завершен2 заявки186 просмотров

Вот линк на пример страницы, на примере которой далее и пойдет речь - http://trtr.ilich.ru/2012/10/04/pagelines/u-menya-novy-j-logotipchik.html

Название сайта: Ilich. Test project

Название страницы: У меня новый логотипчик

Если же посмотреть в сырцы то виден вот этот ад:

Ilich. Test project | У меня новый логотипчик | Page: 1 | Ilich. Test project

У меня установлена тема FrameWork PageLines + плагин Platinum SEO Pack, собственно который вроде и отвечает за формирование . </p><p> </p><p>В Platinum'е настроен следующий шаблон: </p><p>%post_title% | %blog_title% </p><p> </p><p>Методом научного самотыка я определил, что переменная post_title возвращает (в данном кокретном случае) "Ilich. Test project | У меня новый логотипчик | Page: 1". Требуется заставить эту переменную возвращать только "У меня новый логотипчик", т.е только название статьи. </p><p> </p><p>Требуется точная инструкция, что и в каком файле необходимо поправить, что бы в данной комбинации темы и плагина тег <title> формировался по принципу "Название статьи | Название блога". </p><p> </p><p>Вознаграждение в 150 рублей будет переведено в качестве оплаты мобильного телефона.</p>

WordPress
13 лет назад
ilichtm
56 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

deathroll
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень быстро, буквально за час разобрался в сложнейшем шаблоне и все реализовал. Было очень приятно работать. Настоятельно рекомендую.
Чёткое задание, своевременная оплата. Рад был помочь.

Заявки фрилансеров

deathroll
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад