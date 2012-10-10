Разработчик 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки90 просмотров

На долгосрочное регулярное сотрудничество разыскивается умелец, владеющий знаниями и опытом работы с системой 1С Битрикс / UMI CMS (устновка "из коробки", настройка модулей, при необходимости- написание дополнительных модулей).

Знания вёрстки приветствуются и прописываются плюсиком к Вашей персоне -)

Местонахождение значения не имеет.

Студий и посредников (привет, коллеги!) прошу не беспокоить :)

13 лет назад
wsplus
Алла 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров