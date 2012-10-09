Почистить сайт от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок152 просмотра

Имеется бэкап сайта с вирусами, движок Joomla 1.5... Необходимо почистить от вирусов, сохранив полную работоспособность.

Хотел бы увидеть предложения по цене и срокам.

Joomla
13 лет назад
mefody82
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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