Был куплен шаб на templatemonster. Нужно поставить его в соответствии с ТЗ. ICQ: 647245590 Skype: mediadick
Нужно убрать ON 09.10.2012. в дате. Joomla
Нужно убрать в дате ON joomla. Сейчас отображается ON 09.10.2012
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