Нужно убрать ON 09.10.2012. в дате. Joomla

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Завершен6 заявок106 просмотров

Нужно убрать в дате ON joomla. Сейчас отображается ON 09.10.2012

Joomla
13 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

y_saf
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Всё сделал быстро что требовалось. Спасибо Ярослав.
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

y_saf
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад