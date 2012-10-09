Русифицировать шаблон VirtueMart Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок108 просмотров

Русифицировать шаблон и настроить VirtueMart Joomla 2.5 http://magazin168.ru/inst/

Joomla
13 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров