Ищем удаленного программиста

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки193 просмотра

Ищем удаленного программиста (или студию) на обслуживание сайта интернет-магазина ноутбуков: notebook-msk.ru

Сайт на битриксе, нужен либо состоявшийся битрикс-специалист, либо желающий развиваться в работе с битриксом.

Суть работ:

- Работа с каталогом (удобный вывод, поиск, выгрузка в яндекс.маркет)

- Доработки юзабилити сайта (добавление полей, слоев)

Работа либо на абонентке, 200-350$ в месяц, в зависимости от квалификации и скорости работы. Либо почасовая оплата работ.

13 лет назад
MBoot
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров