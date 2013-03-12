Мы просто любим своё дело
Наша команда готова выполнить ваше поручение по созиданию веб-проекта- ответственно, грамотно и с улыбками на лицах!
Отметим, что не можем похвалиться сотнями успешно реализованных проектов (а так хочется!), но в силе энтузиазма и работоспособности можем поспорить с любым! .) Не верите? А вы проверьте :)
Готовы генерировать идеи, а затем их реализовывать- амбициозно и не боясь трудностей!
С нашими скромными работами можно ознакомиться в портфолио.
Готовы обсуждать ТЗ, подробности разработки и прогнозы погоды :)
Аминька!
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Портфолио
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- Сайт-каталог ресторанов г. Баку121 просмотр
- Разработка логотипа компании "Рассвет"122 просмотра
- Сайт компании "Рассвет"121 просмотр
- Сайт музыкальной группы117 просмотров