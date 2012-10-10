Исправление ошибок в WebAsyst

Собственно если Вы программист и знаете устройство WebAsyst.

Исправления нужно сделать таковы:

1) У каждого товара есть снизу оставить отзыв. При оставлении отзыва они в админке не появляются, т.е. не сохраняются.

НУЖНО: Наладить эту систему отзывов, чтобы они отображались в админке разумеется и админ мог одобрять какие публиковать а какие не публиковать.

2) На сайте есть LIVE Help службы WEBIM так вот банер ONLINE – OFFLINE должен располагатся в верхнем правом углу а сбились настройки и появилась какая то путанница. Также один из банеров Оператор ONLINE потерян, соответсвенно нужно сделать идентичный тому что OFFLINE.

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