"Донатянуть" сайт на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки131 просмотр

Со сторонней CMS на Wordpress переносится сайт.

Часть работы была выполнена, необходимо доделать до конца.

В двух словах об объеме работ:

- Закрытые разделы для разных групп пользователей.

- 2 уровня вложенности страниц

- Вывод отдельных новостей на главную

- Поддержка виджетов

- Форма обратной связи

Опыт работы обязателен, примеры работ приветствуются.

Ссылки на сайт кандидатам. Скайп - bykpab

WordPress
13 лет назад
ByKraB
Егор 
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров