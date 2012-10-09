На долгосрочное регулярное сотрудничество разыскивается умелец, владеющий знаниями и опытом работы с системой 1С Битрикс / UMI CMS (устновка "из коробки", настройка модулей, при необходимости- написание дополнительных модулей). Знания вёрстки приветствуются и прописываются плюсиком ...
"Донатянуть" сайт на WordPress
Со сторонней CMS на Wordpress переносится сайт.
Часть работы была выполнена, необходимо доделать до конца.
В двух словах об объеме работ:
- Закрытые разделы для разных групп пользователей.
- 2 уровня вложенности страниц
- Вывод отдельных новостей на главную
- Поддержка виджетов
- Форма обратной связи
Опыт работы обязателен, примеры работ приветствуются.
Ссылки на сайт кандидатам. Скайп - bykpab
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