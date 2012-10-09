Решить несколько задач по Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок221 просмотр

есть сайт на котором программисты 1с могут размещать свои работы

for1c.ru

есть каталог работ

http://for1c.ru/1c/katalog/

нужно привести ее в более читабельный вид

по аналогу

http://infostart.ru/catalog/

+ сделать страницу самой обработки

в виде

http://infostart.ru/public/120961/

или например

http://infostart.ru/public/21121/

+ проработать страницу добавления новой обработки

после выполнения данных доработок обсуждаем дальнейшее сотрудничество.

12 лет назад
screamhome
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров