Получить ID текущ. категории для плагина WordPress

Нужно получить ID текущей категории для использования с этим плагином:

http://wordpress.org/extend/plugins/featured-posts-scroll/installation/

Вот в таком коде:

$args = array(

'cat' => '',/* comma separated list of category ids to include (put '-' in front of ids to exclude) */

'tag' => '' /* comma separated list tag slugs to include */);

echo fps_show($args);

}?>

Т.е. нужен код для этой строки:

'cat' => '',/* comma separated list of category ids to include (put '-' in front of ids to exclude) */

который, будучи добавлен в category.php, выдавал ID открытой в браузере категории.

Кроме того, надо учитывать что на сайте все категории являются подкатегориями одной главной категории.