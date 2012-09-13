Able1991

Борис Able1991

 
32 годаРоссия/Сыктывкар
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

php, rails, mysql, ruby, javascript, ajax, jquery, css, html

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxRuby
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Отзывы заказчиков
Everyday
Сергей 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и добавить "фишек" на Wordpress
Заказывал верстку нестандартного шаблона и "допиливание" дополнительный функций на Wordpress. Борис справился на 5+ (это не опечатка). Все сделал качественно, без исправлений и быстрее оговоренных сроков (по моей просьбе все сделал за 2 дня, вместо 4-х.) Если вам нужен человек, на которого можно положиться и с которым комфортно работать, искреннее рекомендую Бориса! p.s для себя я нашел идеального исполнителя, как же долго я его искал.
Ответственный заказчик, четкие задачи, своевременная оплата - буду рад сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Aleksandro
Александр 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Получить ID текущ. категории для плагина WordPress
Борис оперативно нашел нужное решение . Спасибо!
Работу сделал - получил оплату. Всё оперативно.
Ответный отзыв
originaloff
Егор 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Подравнять и исправить работу кнопки
Отлично сработал , добавил еще пару задач , справился без лишних вопросов .
Все оперативно, рекомендую.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга