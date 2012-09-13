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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Заказывал верстку нестандартного шаблона и "допиливание" дополнительный функций на Wordpress. Борис справился на 5+ (это не опечатка). Все сделал качественно, без исправлений и быстрее оговоренных сроков (по моей просьбе все сделал за 2 дня, вместо 4-х.) Если вам нужен человек, на которого можно положиться и с которым комфортно работать, искреннее рекомендую Бориса! p.s для себя я нашел идеального исполнителя, как же долго я его искал.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, четкие задачи, своевременная оплата - буду рад сотрудничать еще.
$5
10 баллов
11 лет назад
Борис оперативно нашел нужное решение . Спасибо!
Ответный отзыв
Работу сделал - получил оплату. Всё оперативно.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отлично сработал , добавил еще пару задач , справился без лишних вопросов .
Ответный отзыв
Все оперативно, рекомендую.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга