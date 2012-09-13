Заказывал верстку нестандартного шаблона и "допиливание" дополнительный функций на Wordpress. Борис справился на 5+ (это не опечатка). Все сделал качественно, без исправлений и быстрее оговоренных сроков (по моей просьбе все сделал за 2 дня, вместо 4-х.) Если вам нужен человек, на которого можно положиться и с которым комфортно работать, искреннее рекомендую Бориса! p.s для себя я нашел идеального исполнителя, как же долго я его искал.