есть сайт на котором программисты 1с могут размещать свои работы for1c.ru есть каталог работ http://for1c.ru/1c/katalog/ нужно привести ее в более читабельный вид по аналогу ...
Необходим исполнитель на контекстную рекламу
Добрый день, необходим исполнитель на контекстную рекламу.
Обязанности - настройка рекламной кампании в яндекс директе, настройка кампании, сбор статистики, составление текстов рекламных обьявлений, составление отчетности и вненсени изменений в ход кампании - отключение рекламных блоков и прочее. тип отчетности будет утвержден. предполагается тесная работа с маркетологом проекта.
Возможна работа за процент или фиксированная оплата. пишите ваши условия.
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