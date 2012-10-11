Добрый день, необходим исполнитель на контекстную рекламу.

Обязанности - настройка рекламной кампании в яндекс директе, настройка кампании, сбор статистики, составление текстов рекламных обьявлений, составление отчетности и вненсени изменений в ход кампании - отключение рекламных блоков и прочее. тип отчетности будет утвержден. предполагается тесная работа с маркетологом проекта.

Возможна работа за процент или фиксированная оплата. пишите ваши условия.